Nawrocki dice que los nacionalistas ucranianos «no son los héroes que Europa necesita»

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Cracovia (Polonia), 11 jul (EFE).- El presidente polaco, Karol Nawrocki, pronunció este sábado un discurso muy crítico con la glorificación de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), de los que dijo que «no son los héroes que Europa necesita», en un acto conmemorativo por el 83º aniversario de la matanza de Volinia.

El mandatario polaco subrayó la importancia de «enfrentar el pasado con honestidad para construir el porvenir» e hizo un llamamiento a «no confundir nunca la reconciliación con la amnesia», en el 83º aniversario de los sucesos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en los que más de 100.000 polacos fueron asesinados por guerrilleros ucranianos del UPA.

Nawrocki insistió en que «los símbolos vinculados a Stepan Bandera no tienen cabida en la Europa moderna», en referencia al líder histórico de los nacionalistas ucranianos que es considerado un héroe nacional en Ucrania y ha sido homenajeado repetidamente por el gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El presidente polaco eligió Radruż (este de Polonia), un lugar a menos de 500 metros de la frontera ucraniana, para el homenaje oficial a las víctimas.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, publicó un vídeo en X donde anunció la creación de un Muro de los Recuerdos en Varsovia que incluirá «los nombres de todas las víctimas identificadas y contará con una llama eterna para garantizar que los fallecidos no permanezcan en el anonimato y reciban un entierro digno», según afirmó.

Polonia celebra hoy el ‘Día Nacional en Memoria de las Víctimas del Genocidio perpetrado por nacionalistas ucranianos contra ciudadanos de la Segunda República de Polonia’, una jornada marcada por numerosos actos oficiales tanto en territorio polaco como ucraniano, con ceremonias civiles y religiosas en varios puntos de Polonia, y que tiene lugar en medio de una intensa tensión diplomática entre Kiev y Varsovia.

El conflicto se intensificó cuando Zelenski decidió otorgar a una unidad militar el nombre de «Héroes de la UPA», lo que fue visto en Varsovia como una provocación histórica inaceptable.

En respuesta, Nawrocki retiró la Orden del Águila Blanca (la máxima condecoración polaca) a Zelenski, lo que desencadenó una devolución mutua de condecoraciones estatales por parte de altos funcionarios de ambas naciones.

En Polonia se conoce como la ‘masacre de Volinia’ a una campaña de limpieza étnica que tuvo lugar en 1943.

En el verano de ese año, unidades del UPA atacaron simultáneamente unas 150 localidades polacas y acabaron con la vida de cerca de 100.000 ciudadanos polacos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos EFE

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