Negociaciones del tratado sobre contaminación de plásticos fracasan al no haber consenso

1 minuto

Ginebra, 15 ago (EFE).- Las negociaciones para un tratado internacional sobre contaminación de plástico han fracasado tras reconocerse que no era posible llegar a un texto de consenso luego de diez días de negociación final, un resultado frente al cual los países han mostrado una profunda decepción.

En una serie de intervenciones, luego de toda una noche de negociaciones para intentar cerrar un texto capaz de hacer converger las distintas posiciones, las delegaciones nacionales pidieron sin embargo que el proceso no se detenga y que se continúen los esfuerzos futuros de negociación. EFE

is/lab

