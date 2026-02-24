Negociaciones exclusivas del francés PHE para comprar la empresa murciana Suministros Dama

París, 24 feb (EFE).- La compañía francesa de componentes de automoción Parts Holding Europe (PHE) anunció este martes que, a través de su filial Autodistribution, ha entrado en negociaciones exclusivas para la compra de la compañía española Suministros Dama, con sede en Murcia.

PHE explicó que, con este proyecto para controlar una participación mayoritaria de Suministros Dama, el objetivo es reforzar su cadena de aprovisionamiento y el desarrollo comercial de sus equipamientos, según detalló en un comunicado, en el que no detalló el posible montante económico de la operación.

El gerente de Suministros Dama, David López, se mantendrá al frente de la empresa y garantizará así la continuidad en la dirección y en la estrategia.

Para su director general, Christophe Boutemy, «es una etapa clave» en su control del aprovisionamiento, en la que están «contentos» de poder apoyarse «en un socio de confianza para capitalizar nuestra experiencia común».

«Juntos -agregó- podremos explorar nuevas pistas y desarrollar nuestras propias marcas propias en segmentos de productos selectivos y en nuevas zonas de influencia».

Sobre Suministros Dana, destacó que el pasado año facturó 27,5 millones de euros, que tiene una plantilla de 54 empleados y que dispone de importantes existencias de productos acabados y de piezas para responder a las necesidades de PHE, de AD International y de sus otros socios en Europa y en África.

PHE se presenta como un líder europeo de la distribución de piezas de recambio para vehículos ligeros y camiones, con presencia en Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, España e Irlanda y una plantilla de 10.000 personas.

La compañía, que es propiedad de la sociedad familiar de inversión D’Ieteren Group -con sede en Bélgica y centrada en la distribución de automóviles y componentes-, facturó el año pasado unos 3.000 millones de euros. EFE

