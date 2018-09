Este contenido fue publicado el 13 de agosto de 2018 15:30 13 de agosto de 2018 - 15:30

Roberto Balzaretti, secretario de Estado para Asuntos Europeos y jefe negociador de Suiza en las negociaciones para un acuerdo marco con la Unión Europea.



El tiempo apremia para concluir un acuerdo marco con la Unión Europea (UE) este año, reconoce Roberto Balzaretti. El secretario de Estado para Asuntos Europeos explica en esta entrevista por qué sigue siendo optimista, pese al bloqueo político.​​​​​​​



Congreso de la Quinta Suiza Suiza sin Europa – Europa sin SuizaEnlace externo ha sido el tema principal del 96º Congreso de los Suizos en el ExtranjeroEnlace externo que se acaba de celebrar este fin de semana en Visp, en el cantón del Valais, y en el que participaron cerca de 400 compatriotas del mundo entero. Más de 450 000 suizos residen en países miembros de la UE y están especialmente interesados en las cuestiones relativas a los acuerdos bilaterales, comenzando por el acuerdo sobre la libre circulación de personas. Fin del recuadro

Bruselas presiona a Suiza para concluir un acuerdo marco, pero la oposición crece. La semana pasada, los sindicatos se negaron a negociar con el Gobierno. ¿Significa esto el fin de los esfuerzos para lograr un acuerdo marco? Se lo preguntamos al jefe negociador de Suiza, Roberto Balzaretti, al margen del Congreso de los Suizos en el ExtranjeroEnlace externo (OSE), celebrado este fin de semana en Visp (cantón Valais).

swissinfo.ch: Suponiendo que Suiza encuentre una salida al bloqueo actual en torno a las medidas de acompañamiento, ¿quedaría todo resuelto con la UE?

Roberto Balzaretti: En cualquier negociación rige el siguiente principio: no están despachados todos los puntos mientras no se resuelvan todas las cuestiones. En muchos puntos hemos avanzado mucho. Pero aparte de las medidas de acompañamiento hay otros aspectos que hemos discutido con la UE, como las ayudas estatales, que son un igualmente tema crucial. También tenemos que revisar todo el sistema de resolución de litigios, que estamos a punto de concluir, pero aún faltan algunos detalles. Y luego están los trabajos rutinarios, pero que son importantes: redactar las disposiciones introductorias, las disposiciones finales, etcétera. De hecho, la libre circulación de personas, que es una cuestión transcendental, sigue abierta.

swissinfo.ch: Y con ella las medidas de acompañamiento, en especial la protección de los salarios, que son un punto clave, ¿no?

R.B.: No. La libre circulación de personas es uno de cinco convenios que entran en el acuerdo institucional. En esto coincidimos con la UE. Ahora tenemos que lograr que en la aplicación de la libre circulación de personas estas particularidades específicas para Suiza, o sea las medidas de acompañamiento, se mantengan también en un nuevo acuerdo institucional.

La UE reconoce una cierta peculiaridad del mercado laboral helvético. El mandato del Gobierno es preservar el sistema de medidas de acompañamiento como tal. Al mismo tiempo somos conscientes de que esto va demasiado lejos para la UE. Ese es el punto en el que nos hallamos ahora. Todo lo demás no lo hemos discutido, porque primero tenemos que hacer las correspondientes consultas en Suiza. Necesitamos saber qué es factible para los agentes sociales.

swissinfo.ch: Significa que ustedes reciben el mandato de negociación directamente del pueblo suizo…

R.B.: En este punto específico podemos decir que así es. Los agentes sociales y los delegados de los cantones representan a una gran parte de la opinión pública. El Consejo Federal [Gobierno] desea, ante todo, saber a qué están dispuestos los cantones, sindicatos y empleadores.

swissinfo.ch: Una portavoz de la UE ha elaborado un escenario, según el cual la UE podría no conceder el reconocimiento de la equivalencia de la regulación bursátil. De esta manera Suiza correría el riesgo de sufrir un enorme daño económico.

R.B.: El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó hace unos meses que el reconocimiento de la equivalencia de las bolsas se concedería para el año en curso, pero que este reconocimiento tendría un papel determinante en la negociación de un acuerdo institucional. Sabemos, pues, que la UE ha vinculado las dos cuestiones. Nosotros estamos en contra. Creemos que es una equivocación y lo consideramos discriminatorio. Pero es la UE la que decide qué es equivalente y qué no.

swissinfo.ch: Suiza está bajo presión. ¿Se percibe en las negociaciones?

R.B.: El objetivo sigue siendo el mismo. Tenemos que alcanzar una buena solución con un acuerdo marco. De lo contrario, no habrá acuerdo. Si la consecuencia es que la UE no concede la equivalencia de los mercados bursátiles, pues lo asumiremos. Pero no vamos a hacer concesiones a cualquier precio solo por conseguir la equivalencia bursátil.

swissinfo.ch: ¿Lo ha dicho así de alto y claro también en Bruselas?

R.B.: Sí.

swissinfo.ch: ¿Y cuál ha sido la respuesta?

R.B.: Se toma conocimiento de ello.

swissinfo.ch: ¿Significa que Suiza aún dispone de tiempo?

R.B.: No es que yo viva fuera de la realidad: El tiempo apremia si queremos concluir las negociaciones este año. Pero creo que es posible. Y en cualquier caso tenemos que intentarlo, porque el próximo año será más complicado. Por motivos de política interior, ya que en Suiza se celebran elecciones legislativas. Y también la UE elige un nuevo Parlamento y una nueva Comisión. Y luego está el Brexit. La situación no va a ser más simple.

swissinfo.ch: ¿Cuándo tiene previsto volver a Bruselas?

R.B.: No lo sé. Hay que terminar la discusión en el ámbito de la política interior. Luego se necesita un debate en el Consejo Federal. Y una vez que este se produzca podremos determinar, si se puede negociar con la UE y, en caso afirmativo, qué. En todos los demás puntos seguimos trabajando constantemente.

swissinfo.ch: ¿Pero no tiene intención de viajar a Bruselas hasta que los agentes sociales alcancen un acuerdo?

R.B.: No, por el momento no negociamos la cuestión de las “medidas de acompañamiento” con la UE. Pero puedo indicar qué dice el preámbulo de mi mandato: la protección de los trabajadores en Suiza no debe verse debilitada de ninguna manera.











