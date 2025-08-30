The Swiss voice in the world since 1935

Negociador comercial chino finaliza visita a EE.UU., tras abogar por el «respeto mutuo»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 30 ago (EFE).- El Ministerio de Comercio de China informó este sábado que el viceministro y negociador internacional, Li Chenggang, concluyó en la víspera una visita a Estados Unidos durante la cual se reunió con representantes de la Administración estadounidense y pidió «respeto mutuo», en medio de una tregua arancelaria que ambos países decidieron mantener por otros tres meses.

Li, que viajó a Washington entre el 27 y el 29 de agosto, se reunió con responsables del Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, informó la cartera comercial china en un escueto comunicado.

De acuerdo con la cartera china, en estos encuentros se abordó el seguimiento de los consensos alcanzados recientemente en una conversación telefónica que mantuvieron los líderes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, el pasado junio.

Los equipos intercambiaron opiniones sobre la evolución de la relación económica y comercial bilateral y sobre la aplicación de acuerdos previos en materia de diálogo económico.

El negociador chino subrayó que ambos países deben guiarse por los principios de «respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio recíproco».

Así mismo, Li defendió que el mecanismo de consultas económicas entre Pekín y Washington debe seguir cumpliendo un papel activo para gestionar diferencias mediante el diálogo en condiciones de igualdad, ampliar áreas de colaboración y favorecer un desarrollo «saludable, estable y sostenible» de las relaciones económicas bilaterales.

Además de las conversaciones con funcionarios de la Administración estadounidense, Li se reunió en Washington con directivos del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y representantes de varias compañías del país norteamericano, según el Ministerio.

La visita de Li se produce tras semanas de relativa calma en la disputa comercial entre las dos principales economías del mundo, después de que Washington y Pekín acordaran este mes prolongar durante 90 días la suspensión de nuevos aranceles.

Sin embargo, persisten tensiones, en particular por las restricciones tecnológicas y por la reciente amenaza de Trump de imponer gravámenes del 200 % a productos chinos considerados estratégicos, como los imanes de tierras raras.

Li Chenggang, de 57 años, fue designado en abril pasado como negociador internacional con rango ministerial y viceministro de Comercio. EFE

aa/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR