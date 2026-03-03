Negociador de Trump justifica el ataque a Irán por sus grandes cantidades de uranio
Washington, 02 mar (EFE).- El enviado especial para Medio Oriente de EE.UU., Steve Witkoff, aseguró que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares durante una entrevista en la que justificó la operación militar de su país en Teherán el fin de semana.
«Los iraníes nos dijeron directamente y sin ningún pudor que poseen 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %», indicó Witkoff, quien encabezaba las negociaciones con Teherán, durante una entrevista con la cadena Fox News. EFE
dte/mrs