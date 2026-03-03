Negociador de Trump justifica el ataque a Irán por sus grandes cantidades de uranio

1 minuto

Washington, 2 mar (EFE).- El enviado especial para Oriente Medio de EE.UU., Steve Witkoff, aseguró este lunes que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares durante una entrevista en la que justificó la operación militar de su país en Teherán el fin de semana.

«Los iraníes nos dijeron directamente y sin ningún pudor que poseen 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %», indicó Witkoff, quien encabezaba las negociaciones con Teherán, durante una entrevista con la cadena Fox News.

El enviado especial dijo que los iraníes se «jactaron» de que podrían fabricar hasta 11 bombas nucleares.

Witkoff, que estuvo a cargo de las rondas de negociación con Irán desde abril de 2025, aseguró que «estaba claro que sería imposible» llegar a un acuerdo.

Las declaraciones vertidas esta noche en Fox van en secuencia con las afirmaciones que otros altos mandos de la Administración Trump han emitido en las últimas horas intentando legitimar el actuar en el ataque de sus fuerzas armadas en el que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Por su parte, Irán atacó esta noche diversos objetivos en Israel, así como la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí sin dejar fallecidos, de acuerdo con medios estadounidenses.

El presidente Trump adelantó que los ataques contra Irán podrían extenderse durante las próximas cinco semanas. EFE

