Negociador iraní se reúne en Doha con mediadores cataríes para tratar acuerdo con EE.UU.

Compartir

2 minutos

Teherán, 1 jul (EFE).- El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, se reunió este miércoles en Doha con el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman, para tratar el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para reabrir Ormuz y poner fin a la guerra.

“Ambas partes abordaron una amplia gama de asuntos, entre ellos el proceso de aplicación del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, así como los desafíos y obstáculos existentes para su ejecución, especialmente en lo relativo al Líbano”, indicó la agencia oficial IRNA.

Tras el encuentro entre Garibabadi y Abdulrahman, se celebró una nueva reunión a la que se sumó Pakistán, otro de los países mediadores entre Teherán y Washington.

Garibabadi, miembro del equipo negociador iraní, afirmó que se han creado grupos de trabajo para tratar diferentes aspectos del memorando firmado con Estados Unidos el 17 de junio, pero que esas labores aún no han comenzado.

“Las consultas para fijar la fecha y el lugar de las negociaciones en el marco de estos grupos de trabajo continúan a través de los mediadores y una vez que se den las condiciones necesarias, las negociaciones comenzarán formalmente”, dijo el diplomático iraní, según IRNA.

Abdulrahman se reunió antes con los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, en Doha para abordar «la evolución de las conversaciones, y los esfuerzos destinados a promover la seguridad y la estabilidad en la región a través del diálogo y la diplomacia», según un comunicado del Ministerio de Exteriores catarí.

Los enviados estadounidenses llegaron este martes a Doha en medio de declaraciones contradictorias desde Washington y Teherán sobre las conversaciones previstas.

Mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Irán solicitó un encuentro en Catar, el Gobierno iraní ha negado esa afirmación y ha dicho que acudían al país árabe para hablar solo con los mediadores.

De hecho, Teherán ha enviado al viceministro Garibabadi y no al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, quien suele encabezar los encuentros con los estadounidenses, ya sean directos o indirectos.

El vicepresidente de EE.UU, JD Vance, dijo ayer que las negativas públicas de Irán sobre la existencia de conversaciones con Washington responden a lo que calificó de «táctica de negociación persa», en una entrevista televisiva en la que defendió que continúan los contactos técnicos entre ambos países. EFE

ash-jlr/ah