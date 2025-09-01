The Swiss voice in the world since 1935

Negociador ruso para Ucrania tiene propiedades por $ 75 millones, según fondo de Navalni

1 minuto

Moscú, 1 sep (EFE).- El negociador jefe ruso para conversaciones con Ucrania, Vladímir Medinski, y su familia tienen en su posesión propiedades por valor de 6.000 millones de rublos, unos 75 millones de dólares, según el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni.

Según el FBK, estas propiedades incluyen 57 inmuebles en Moscú y la región de Moscú, parte de las cuales pertenecerían a los hijos de Medinski, de 57 años.

Mientras, la mujer del alto funcionario, según el FBK, cuya actividad fue prohibida en Rusia, es dueña de ocho empresas que poseen miles de metros cuadrados de locales comerciales y oficinas.

Otras propiedades de la familia estarían a nombre de la suegra y la hermana del político.

Previamente, la figura de Medinski -anteriormente ministro de Cultura en Rusia- como negociador ruso con Ucrania fue criticada tanto por la oposición rusa en el exilio, como por Estados Unidos.

El pasado julio, tras la tercera ronda de negociaciones directas entre Moscú y Kiev en Estambul, Medinski descartó una cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, sin antes cerrar un acuerdo de paz.

A la vez, en su última conversación telefónica, Putin y el líder estadounidense, Donald Trump, trataron la posibilidad de elevar el grado de la representación de las partes en las conversaciones entre Moscú y Kiev, lo que abre la puerta a la sustitución de Medinski como negociador por un funcionario de mayor rango.EFE

