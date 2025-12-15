Negociador ucraniano celebra avances y espera alcanzar un acuerdo con EE.UU. este lunes

2 minutos

Berlín, 15 dic (EFE).- El negociador ucraniano Rustem Umérov declaró este lunes, después de que una delegación de Kiev se reuniera con enviados de la Casa Blanca por segundo día consecutivo, que ambas partes han logrado «progresos reales» y expresó su deseo de que alcancen este mismo lunes un acuerdo que permita avanzar hacia la paz en Ucrania.

«En los últimos dos días las negociaciones entre ucranianos y estadounidenses han sido constructivas y productivas, y se han logrado progresos reales. Esperamos llegar a un acuerdo que nos acerque a la paz antes de que termine el día», escribió Umérov en la red social X.

Una delegación ucraniana encabezada por el presidente Volodímir Zelenski mantuvo el domingo y este lunes sendas reuniones en Berlín con Steve Witkoff y Jared Kushner, los emisarios del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Tras esos encuentros, Zelenski se reunirá este lunes con el canciller alemán, Friedrich Merz, y más tarde también con otros diez líderes europeos y los responsables de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, así como de la OTAN, que han viajado a la capital alemana para arropar a Ucrania en las negociaciones con EE.UU.

Witkoff y Kushner han sido invitados a sumarse a esos contactos, si bien se desconoce si asistirán, según fuentes gubernamentales alemanes.

Según han publicado varios medios, los emisarios de Trump siguen presionando a Kiev para que entregue toda la región oriental del Donbás a Rusia.

Sin embargo, Umérov y otro integrante del equipo negociador ucraniano, el viceministro de Exteriores Serguí Kislitsia, declararon que esas informaciones anónimas son mentira y no hacen justicia a la postura de Witkoff y Kushner en las últimas reuniones. EFE

mg-ber/mb