Negociador ucraniano llega a Estambul para reactivar los canjes de prisioneros con Rusia

1 minuto

Kiev, 11 nov (EFE).- El jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, anunció este martes su llegada a Estambul para iniciar contactos Turquía y en países de Oriente Medio que permitan reactivar los canjes de prisioneros con Rusia.

“Acabo de llegar a Estambul. En los próximos días trabajaré en Turquía y en Oriente Medio para desbloquear el proceso de intercambios”, dijo Umérov, exministro de Defensa que ejerció de negociador jefe de la parte ucraniana en los últimos contactos directos con Rusia mantenidos en el país.

Umérov recordó que, en sus reuniones anteriores celebradas en Estambul este año, ambas partes ya acordaron intercambios de prisioneros que “deben llevarse a cabo”.

Ucrania y Rusia se comprometieron entonces canjear a los prisioneros enfermos o heridos de gravedad y a todos los menores de 25 años.

Ambas partes han llevado a cabo numerosas fases de estos intercambios, pero el proceso se ha ralentizado en las últimas semanas.

Umérov no ha especificado si representantes rusos participarán en las reuniones que espera mantener con representantes de Turquía y de gobiernos de Oriente Medio, donde países como Catar y Arabia Saudí han facilitado algunos de los intercambios que se han dado hasta ahora. EFE

