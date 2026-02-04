Negociadores de Ucrania, Rusia y EEUU se reencuentran en Abu Dabi para negociar la paz

Negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunirán de nuevo este miércoles en Abu Dabi con el objetivo de impulsar unas tensas negociaciones que logren poner fin a casi cuatro años de guerra.

Varias rondas diplomáticas entre las partes no han logrado alcanzar un acuerdo para acabar con el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022.

Un masivo ataque ruso con drones y misiles en vísperas de las conversaciones, que golpeó la ya dañada red energética ucraniana en pleno invierno boreal, con temperaturas de -20 ºC, amenazó con ensombrecer cualquier avance en la capital emiratí.

Este martes, tres personas murieron en la región sureña de Zaporiyia y dos en la región oriental de Dnipropetrovsk en ataques rusos. También se reportaron bombardeos en Odesa, en el sur, donde no hubo víctimas mortales -según las autoridades regionales- pero sí importantes daños en edificios de viviendas, dos guarderías y una escuela.

«Cada ataque ruso confirma que las actitudes en Moscú no han cambiado: continúan apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania y no se toman en serio la diplomacia», sostuvo el martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

«El trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará en consecuencia», agregó sin dar detalles.

El principal escollo es el destino del territorio del este de Ucrania a largo plazo.

Moscú exige que Kiev retire sus fuerzas de gran parte de la región oriental del Donbás, incluyendo zonas ricas en recursos naturales, como requisito para cualquier acuerdo.

También quiere el reconocimiento internacional de que las tierras tomadas en la invasión pertenecen a Rusia.

Pero Kiev insiste en que el conflicto se debería congelar en las actuales líneas de frente y rechaza un retiro unilateral de sus fuerzas.

– «Prepararnos para lo peor» –

La delegación ucraniana estará encabezada por el jefe del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, un astuto negociador elogiado por sus colegas.

El principal negociador ruso será su director de inteligencia militar, Ígor Kostiúkov, un oficial naval sancionado por países occidentales por su papel en la invasión de Ucrania.

En una ronda previa celebrada en enero en Abu Dabi, el equipo estadounidense estuvo representado por Steve Witkoff, enviado del presidente Donald Trump.

Rusia, que ocupa casi el 20% del país vecino, ha amenazado con tomar el resto de la región de Donetsk si fracasa el diálogo.

Ucrania ha advertido que ceder territorio envalentonaría a Moscú y que no firmará un acuerdo que no disuada a Rusia de volver a invadir.

Kiev aún controla una quinta parte de la región de Donetsk.

Si continuara avanzando al ritmo actual, el ejército ruso tardaría otros 18 meses en conquistar toda la región, según un análisis de la AFP, aunque las zonas que siguen controladas por los ucranianos incluyen centros urbanos fuertemente resguardados.

Rusia también reclama como propias las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y tiene porciones territoriales en al menos otras tres regiones del este ucraniano.

La mayoría de los ucranianos rechaza un acuerdo que otorgue tierras a Moscú a cambio de paz, según encuestas de opinión; y muchos consideran inconcebible ceder territorios que sus soldados han defendido por años.

En el campo de batalla, Rusia ha ido avanzando en detrimento de la vida de muchos de sus soldados, con la esperanza de desgastar al ejército ucraniano.

Zelenski ha presionado a sus apoyos occidentales para que aumenten su dotación de armas e intensifiquen la presión económica y política sobre el Kremlin.

Cientos de miles de ucranianos han sufrido cortes recurrentes de calefacción y electricidad en Kiev por los masivos bombardeos rusos, que dañaron gravemente la red energética de la capital.

Después de la primera ronda conversaciones de enero en Abu Dabi, ciudadanos ucranianos se mostraron escépticos con que se pueda pactar un acuerdo con Rusia.

«Creo que todo es solo un espectáculo para el público», opinó Petro, un vecino de Kiev.

«Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor», declaró a la AFP.

