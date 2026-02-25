The Swiss voice in the world since 1935

Negociadores de Ucrania y EE.UU. se reunirán el jueves para hablar de la reconstrucción

Kiev, 25 feb (EFE).- El jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, y el ministro de Economía del país, Oleksí Sobolev, se reunirán este jueves en Ginebra con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner para hablar sobre el acuerdo económico para la reconstrucción del país que Ucrania espera firmar con EE.UU.

«La primera cuestión será el ‘Paquete de Prosperidad’, el paquete de reconstrucción de Ucrania se abordará con detalle», dijo Zelenski este miércoles en un mensaje de voz enviado al grupo de Whatsapp de los periodistas que cubren la actualidad ucraniana. EFE

