Negociadores ucranianos llegarán hoy a EE.UU. para reunirse con Witkoff

2 minutos

Kiev, 4 dic (EFE).- Los emisarios de Kiev que están negociando con Washington el acuerdo marco de paz propuesto por el presidente Donald Trump llegarán este jueves a EE.UU. para mantener una nueva ronda de contactos con los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, según declaró en la víspera la embajadora de Ucrania en Washington, Olga Stefaníshina.

“Rustem Umérov, el jefe de la delegación (ucraniana), que tiene como única misión negociar con los aliados estadounidenses y europeos, aterrizará en EE.UU. mañana (por hoy) para reunirse de nuevo con la delegación (estadounidense)”, dijo Stefaníshina en Washington, según informa la televisión pública ucraniana, Suspilne.

Witkoff y Kushner visitaron esta semana al presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú. Putin reafirmó que Rusia sólo está dispuesta a negociar sobre sus demandas de que Ucrania le ceda la parte de la región de Donetsk que todavía controla y renuncie al despliegue de tropas de países de la OTAN en su territorio en la posguerra. Estas y otras demandas rusas son inaceptables para Kiev.

Según publicaciones como el Kyiv Post, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tenía previsto reunirse el jueves con Witkoff y Kushner en Bruselas, pero los emisarios de Trump prefirieron regresar a EE.UU. sin hablar con él. Zelenski también había ofrecido reunirse con ambos en Kiev.

Umérov y el resto de la delegación ucraniana -integrada entre otros por el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov- se reunieron el miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad nacional de sus principales aliados europeos.

Kushner y sobre todo Witkoff son percibidos por Ucrania y sus aliados como actores claramente favorables a Moscú en este proceso. El principal aliado de Kiev en la administración Trump, el representante de la Casa Blanca para Ucrania Keith Kellogg, ha perdido el poco protagonismo que llegó a tener en el proceso. Kiev confía ahora en que las posturas más equilibradas del secretario de Estado, Marco Rubio, se impongan sobre las de Witkoff. EFE

mg/rz/alf