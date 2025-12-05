Negociadores ucranianos se reúnen con emisarios de Trump por segundo día seguido en Miami

Kiev, 5 dic (EFE).- Los emisarios ucranianos volverán a reunirse este viernes en Miami (EE.UU.) con negociadores estadounidenses, tras mantener la noche pasada su primer encuentro con los representantes de la Casa Blanca en esta ronda de contactos, anunció hoy el asesor de la oficina presidencial ucraniana Oleksandr Bevz.

“Las negociaciones en Florida de Rustem Umérov y Andrí Gnatov con representantes de EE.UU. continúan”, escribió Bevz en sus redes sociales, según informa la publicación ucraniana Interfax, en alusión al secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y al jefe del Estado Mayor de la de la Defensa de ese país.

Bevz agregó que las dos partes ya se habían reunido el día anterior también en Miami para mantener “negociaciones constructivas sobre aspectos clave del proceso de paz”.

El asesor de la oficina presidencial ucraniana, que según Interfax forma parte de la delegación que ha viajado a Estados Unidos, dijo también que el presidente Volodímir Zelenski decidirá los próximos movimientos de la delegación ucraniana tras ser informado de los resultados de la presente ronda de contactos.

Una delegación estadounidense integrada por dos emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajó a comienzos de esta semana a Moscú para presentarle personalmente al presidente ruso, Vladímir Putin, los resultados de la anterior ronda de contactos con los ucranianos.

Putin dejó claro tras esa reunión que no renunciará a sus ambiciones territoriales en Ucrania en aras de la paz.

EE.UU. presentó el mes pasado un plan de paz que recogía demandas rusas como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás o la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN y al despliegue de tropas aliadas en su territorio en la posguerra.

Ucrania eliminó posteriormente en una reunión de sus negociadores con los estadounidenses en Ginebra las condiciones que consideraba inaceptables del documento. La versión revisada del mismo ha sido rechazada por Moscú como base para comenzar negociaciones directas. EFE

