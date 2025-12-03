Negociadores ucranianos se reunirán con asesores de seguridad europeos hoy en Bruselas

1 minuto

Kiev, 3 dic (EFE).- Una delegación ucraniana de la que formaran parte el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnatov, se reunirá hoy en Bruselas con los consejeros de seguridad de los principales aliados europeos de Kiev, según anunció este miércoles el presidente Volodímir Zelenski.

Después de la reunión de Bruselas, Umérov y Gnatov tienen previsto viajar a EE.UU. para reunirse allí con emisarios del presidente Donald Trump, agregó Zelenski sobre los próximos pasos en el proceso de negociaciones separadas a dos bandas con ucranianos y rusos que impulsa la Casa Blanca para intentar poner fin a la guerra.

Las reuniones anunciadas por Zelenski tienen lugar después de que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jarred Kushner se reunieran el martes en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE

