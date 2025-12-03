Negociadores ucranianos se reunirán con asesores de seguridad europeos hoy en Bruselas

2 minutos

Kiev, 3 dic (EFE).- Una delegación ucraniana de la que formarán parte el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnatov, se reunirá hoy en Bruselas con los consejeros de seguridad de los principales aliados europeos de Kiev, según anunció este miércoles el presidente Volodímir Zelenski.

Después de la reunión de Bruselas, Umérov y Gnatov tienen previsto viajar a EE.UU. para reunirse allí con emisarios del presidente Donald Trump, agregó Zelenski sobre los próximos pasos en el proceso de negociaciones separadas a dos bandas con ucranianos y rusos que impulsa la Casa Blanca para intentar poner fin a la guerra.

Las reuniones anunciadas por Zelenski tienen lugar después de que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieran el martes en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE

“Los representantes ucranianos informarán a sus colegas en Europa sobre lo que se sabe después de los contactos de ayer de la parte americana en Moscú, y hablarán del componente europeo de la arquitectura de seguridad necesaria”, dijo Zelenski sobre la reunión de Bruselas de este miércoles.

Además, el presidente ucraniano explicó que Umérov y Gnatov comenzarán tras ese encuentro a preparar otra reunión con representantes de la administración de Trump que ha de tener en EE.UU.

Zelenski no dio fecha para esta nueva ronda de conversaciones entre ucranianos y estadounidenses.

Según dijo ayer el presidente ucraniano desde Dublín, los principales puntos de discordia entre ambos bandos son las garantías de seguridad que pueda recibir Kiev tras la guerra, cómo se financiará la reconstrucción del país y si Ucrania mantiene o se retira del territorio que aún conserva en su región de Donetsk. EFE

