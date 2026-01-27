Neil Young ofrece a los groenlandeses acceso gratuito a su colección de música y películas

2 minutos

Toronto (Canadá), 27 ene (EFE).- El músico canadiense Neil Young anunció este martes que ofrecerá acceso gratuito a toda su colección de música y películas a los habitantes de Groenlandia durante un año como muestra de solidaridad con los habitantes de la isla que ha sido amenazada con su anexión a Estados Unidos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje en su blog, Young señaló que espera que su música y filmes «ayudarán a aliviar parte del estrés y las amenazas injustificadas» que los groenlandeses están sufriendo por parte de «nuestro impopular y, esperemos, Gobierno temporal».

«Mi deseo sincero es que puedan disfrutar de toda mi música, con la máxima calidad, en su precioso hogar en Groenlandia», añadió el cantante, compositor y guitarrista canadiense considerado una figura esencial de la historia del rock y una de las voces más influyentes de la música popular desde finales de los años sesenta.

«Esta es una oferta de Paz y Amor. Toda la música que he hecho durante los últimos 62 años es vuestra para escucharla», continuó para terminar señalando que espera que otras organizaciones sigan su ejemplo.

Young, de 80 años y nacido en Toronto, saltó a la fama primero con Buffalo Springfield y, poco después, como miembro de Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY). Posteriormente, en su carrera en solitario destacó por una personalidad artística cimentada sobre letras directas, sensibilidad folk y una guitarra eléctrica expresiva que le valió el apodo de ‘padrino del grunge’.

En 2020, Young obtuvo también la nacionalidad estadounidense tras vivir en el país durante décadas.

Entre sus canciones más conocidas a nivel mundial destacan ‘Heart of Gold’, ‘Old Man’, ‘Rockin’ in the Free World’ y ‘Harvest Moon’, además de himnos que trascendieron como ‘Cinnamon Girl’, ‘The Needle and the Damage Done’, ‘Southern Man’ o ‘Down by the River’.

También forman parte del imaginario colectivo temas como ‘After the Gold Rush’ y, por su impacto posterior, ‘Hey Hey, My My (Into the Black)’, que consolidó su imagen. EFE

