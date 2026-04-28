Neoenergia sella acuerdo para retomar el control de su filial de transmisión en Brasil

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Río de Janeiro, 28 abr (EFE).- Neoenergia, filial de la eléctrica española Iberdrola en Brasil, anunció este martes que firmó un contrato de compra y venta de acciones con el fondo Unique Power, para recuperar el control de su subsidiaria Neoenergia Transmissão.

Con la nueva operación, Neoenergia pasará a tener el 51 % de las acciones, recuperando así el control mayoritario que había perdido en septiembre de 2023, según el hecho relevante divulgado por la compañía al mercado.

Según el acuerdo, Neoenergia adquirirá el 1 % de las acciones que actualmente tiene el fondo Unique Power -controlado por Warrington Investment- en la empresa de transmisión.

A cambio, la energética venderá al fondo el 49 % de las nuevas acciones que serán emitidas tras un aumento de capital.

Este aumento se realizará mediante el aporte de la totalidad de las participaciones que Neoenergia tiene en siete empresas de transmisión de energía eléctrica ubicadas en diferentes regiones del país.

El valor de la operación es de 2.417 millones de reales (unos 485 millones de dólares o 414 millones de euros) calculado con base en los números de septiembre de 2025, aunque el monto todavía puede ser ajustado hasta el día en que se concrete el negocio.

Como resultado de este acuerdo, Neoenergia volverá a tener el control absoluto de su brazo de transmisión, un sector estratégico para el transporte de electricidad en Brasil.

La operación todavía depende de la aprobación de las autoridades reguladoras, según lo informado. EFE

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