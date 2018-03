Neonatos de mayor tamaño tras embarazos con estrés

A Liliane Maury Pasquier, presidenta de la Asociación Suiza de Parteras, le parece positiva la mayor investigación en este campo. "Hay mucho por hacer en el tema de estrés. No se ha realizado suficiente investigación actual, a pesar de que hay mucho que creemos saber de acuerdo a la sabiduría popular", indicó a swissinfo.ch. "Existen muchas presiones sobre la mujer hoy en día, particularmente sobre la mujer embarazada, y es cierto que estas presiones pueden estar en conflicto - el trabajo, las preocupaciones por la propia psiquis, entre otras - y convertirse en estrés". Pasquier concluyó que "el estrés puede jugar un papel durante el embarazo, pero no sabemos mucho al respecto". Jessica Dacey, swissinfo.ch (Traducido del inglés, Rosa Amelia Fierro)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Neonatos de mayor tamaño tras embarazos con estrés Jessica Dacey 06 de mayo de 2010 - 15:36 Las embarazadas que llevan una vida con mucho estrés pueden tener bebés de gran tamaño y nacidos prematuramente, según un estudio de la Universidad de Basilea. Los resultados, publicados en la revista de la Sociedad Americana de Medicina Psicosomática, son los primeros que vinculan el estrés común que sufren las futuras madres, como problemas de relación o financieros, con un mayor crecimiento en los bebés. Estudios similares efectuados anteriormente han analizado el impacto del estrés severo, como el que se experimenta en desastres naturales o la muerte de un compañero, y por el contrario han mostrado factores que conducen al nacimiento de bebés pequeños. Los investigadores basilienses han descubierto que el estrés común puede incrementar la talla y el peso corporal del bebé, así como sus perímetros abdominal y craneal. Entre las 78.017 mujeres que participaron en el estudio, el estrés común también provocó nacimientos prematuros, de entre tres horas y dos días antes de la fecha prevista. El tema de los nacimientos prematuros y las restricciones del crecimiento en el útero se han convertido en un gran problema de salud pública, dicen los autores del estudio. Ambas cuestiones se han vinculado a un mayor riesgo de problemas médicos y de mortalidad durante la infancia. Los adultos que fueron prematuros o cuyo crecimiento en el útero estuvo limitado, presentan también mayor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Marion Tegethoff, autora principal del estudio, dijo a swissinfo.ch que se investiga cada vez más sobre el origen prenatal de enfermedades en el feto. Con algunos estudios ya realizados sobre el impacto del estrés severo, el equipo de Basilea decidió centrarse en las consecuencias de tipos de estrés menos graves que suelen afectar a un segmento más amplio de la población. “El estrés en el trabajo o con los amigos, o problemas emocionales más ligeros, como ansiedad o depresión, afecta a muchas muejres embarazadas. Nos preguntamos entonces si esto tendría un efecto en el feto", apuntó. Diferentes tipos de estrés Para el estudio, el Departamento de Psicología de la Universidad de Basilea utilizó datos del Conjunto Nacional de Nacimientos Danés, hecho con mujeres que dieron a luz entre 1996 y 2002. El equipo también estudió síntomas emocionales como la ansiedad y la depresión leve, y concluyó que estos problemas producen asimismo nacimientos prematuros. Pero a diferencia del estrés de la vida cotidiana, estos síntomas dieron como resultado recién nacidos de baja talla. “Lo nuevo en nuestro estudio es que hemos analizado distintos tipos de estrés. La vinculación con el crecimiento fetal parece depender realmente del tipo de estrés", precisó Tegethoff. “Por un lado se trata de una investigación básica sobre cómo puede afectar realmente al feto. Sería interesante hacer un seguimiento de los niños y ver si hay una relación con la salud infantil más adelante. Si existe una vinculación entre este crecimiento que hemos observado y un posterior riesgo de enfermedad, por ejemplo". Embarazadas bajo presión A Liliane Maury Pasquier, presidenta de la Asociación Suiza de Parteras, le parece positiva la mayor investigación en este campo. "Hay mucho por hacer en el tema de estrés. No se ha realizado suficiente investigación actual, a pesar de que hay mucho que creemos saber de acuerdo a la sabiduría popular", indicó a swissinfo.ch. "Existen muchas presiones sobre la mujer hoy en día, particularmente sobre la mujer embarazada, y es cierto que estas presiones pueden estar en conflicto - el trabajo, las preocupaciones por la propia psiquis, entre otras - y convertirse en estrés". Pasquier concluyó que "el estrés puede jugar un papel durante el embarazo, pero no sabemos mucho al respecto". Jessica Dacey, swissinfo.ch (Traducido del inglés, Rosa Amelia Fierro) Nacimientos en Suiza Se incrementa el número de nacimientos en Suiza, según cifras recientes de la Oficina Federal de Estadística. En 2008 nacieron 76.700 bebés, de los cuales 39.000 fueron niños y 37.100 niñas. Este es un aumento del 2,9% comparado con el año anterior. La cuarta parte de esos niños era de nacionalidad extranjera y su número aumentó en un 5% en comparación a 2007. Las mujeres tuvieron en promedio 1.48 hijos en 2008. Las madres son cada vez mayores. En 1970, el 68,9% de las madres eran menores de 30 años, mientras que en 2008 casi la misma proporción (64,7%) tenía 30 años y más. La edad promedio de una mujer que da a luz es de 31 años. La mayoría de bebés nacidos son de parejas casadas, y los bebés de madres solteras, divorciadas o viudas son menos comunes, a pesar de que el número de aquellas va en aumento. En 2008, un total del 17% de bebés nacieron de madres solteras, un aumento de 8,8% respecto a 2007.