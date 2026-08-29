Nepal eleva a 669 los muertos por la riada que ya deja casi 3.000 desaparecidos en total

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Katmandú, 29 ago (EFE).- Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y la región china del Tíbet a 676 personas y mantiene a casi 3.000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

El nuevo balance oficial publicado por la Policía nepalí fija en 669 los cuerpos hallados en su territorio, con la mayor parte localizados en los distritos del sur de Chitwan (248) y Nawalparasi Este (158), donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas. EFE

lgm/av

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