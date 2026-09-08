Nepal ha entregado 102 cuerpos a sus familias entre 1.357 cuerpos y restos recuperados

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Katmandú, 8 sep (EFE).- A casi dos semanas de las riadas que asolaron Nepal, la identificación forense se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las autoridades, que solo han podido entregar 102 cuerpos a sus familias, mientras el balance oficial contabiliza 1.357 cuerpos y restos humanos recuperados, muchos de ellos todavía sin identificar.

El último reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), con datos hasta las 13:00 hora local (07:15 GMT) de este martes, sitúa en 1.357 el número de cuerpos y restos recuperados en los ocho distritos más castigados y precisa que el recuento incluye diversos restos humanos sin identificar.

La cifra no equivale necesariamente al mismo número de víctimas individuales, ya que distintos restos pueden pertenecer a una misma persona.

La Policía nepalí ha solicitado a los familiares de los desaparecidos que aporten fotografías y pruebas de parentesco en las comisarías locales para proceder con pruebas de ADN.

El número de personas cuyo paradero se desconoce asciende a unas 5.326, una cifra que incluye a alrededor de 587 turistas extranjeros, entre ellos dos españoles.

En la vecina región china del Tíbet, también golpeada por la avalancha transfronteriza del pasado 26 de agosto, las autoridades mantienen el recuento en 43 fallecidos y 519 desaparecidos. Esas cifras corresponden a personas contabilizadas por las autoridades chinas y no deben sumarse directamente al registro nepalí de cuerpos y restos recuperados.

Las esperanzas en la «zona cero» se reavivaron durante el fin de semana tras el hallazgo con vida de varios supervivientes. Los equipos de emergencia rescataron a Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años que sobrevivió once días sepultada en su vivienda del mercado de Betrawati (Nuwakot), y a un ciudadano chino atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1 (Rasuwa).

El Gobierno nepalí mantiene desplegados a 21.402 efectivos del Ejército, la Policía y la Fuerza Armada sobre el terreno, en unas operaciones que han permitido rescatar hasta ahora a 13.583 personas por vía aérea y terrestre. EFE

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