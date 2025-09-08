Nepal impone el toque de queda en su capital tras violentas protestas de «Generación Z»

Katmandú, 8 sep (EFE).- El Gobierno de Nepal impuso este lunes el toque de queda en varias zonas de Katmandú después de que las protestas lideradas por miles de jóvenes de la Generación Z contra la corrupción y un veto a las redes sociales derivaran en violentos enfrentamientos con la policía.

La Oficina de Administración del Distrito de Katmandú anunció que el toque de queda estaría en vigor desde las 12:30 hasta las 22:00 hora local (06:45 a 16:15 GMT). La medida se tomó después de que los manifestantes rompieran las áreas restringidas durante la intensificación de las protestas. EFE

