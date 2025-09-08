The Swiss voice in the world since 1935

Nepal impone el toque de queda en su capital tras violentas protestas de «Generación Z»

Katmandú, 8 sep (EFE).- El Gobierno de Nepal impuso este lunes el toque de queda en varias zonas de Katmandú después de que las protestas lideradas por miles de jóvenes de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), contra la corrupción y un veto a las redes sociales derivaran en violentos enfrentamientos con la policía.

La Oficina de Administración del Distrito de Katmandú anunció que el toque de queda estaría en vigor desde las 12:30 hasta las 22:00 hora local (06:45 a 16:15 GMT). La medida se tomó después de que los manifestantes rompieran las áreas restringidas durante la intensificación de las protestas.

Las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, mientras que los manifestantes respondieron lanzando botellas de agua y coreando lemas contra el Gobierno.

Los miles de activistas de la Generación Z salieron a la calle para protestar por la prohibición gubernamental de 26 plataformas de redes sociales no registradas, entre ellas Facebook, Instagram y X. Los manifestantes, que portaban pancartas condenando la corrupción, consideran el bloqueo «un ataque directo a la libertad de expresión».

Las protestas también reflejan un descontento más amplio con la corrupción sistémica, con jóvenes nepalíes utilizando etiquetas como #nepobabies para criticar el lujoso estilo de vida de las familias de las élites políticas.

El país se ha enfrentado a una creciente inestabilidad política y social en 2025, marcada por protestas generalizadas impulsadas por la frustración pública. EFE

