Nepal impone toque de queda en una zona del país tras nuevos choques con la Generación Z

1 minuto

Katmandú, 20 nov (EFE).- Nepal impusó este jueves un toque de queda en la ciudad de Simara, en el sur del país, tras nuevos enfrentamientos entre la Policía y activistas juveniles de la Generación Z, informaron a EFE autoridades locales.

Las tensiones se intensificaron después de que el miércoles estallaran enfrentamientos entre jóvenes del movimiento Generación Z y simpatizantes del antiguo partido gobernante, el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), derrocado en septiembre por el levantamiento del mismo movimiento juvenil.

El jefe del distrito de Bara, Dharmendra Kumar Mishra, informó a EFE que la violencia de este jueves comenzó cuando activistas de la Generación Z exigieron el arresto de simpatizantes del UML presuntamente involucrados en los enfrentamientos del miércoles. EFE

