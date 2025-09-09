Nepal levanta el bloqueo a redes sociales tras protestas de la Generación Z con 19 muertos
Katmandú, 9 sep (EFE).- El Gobierno de Nepal levantó este lunes de madrugada el bloqueo de varias plataformas de redes sociales en este país, después de que ayer se extendiesen protestas lideradas por la Generación Z, en las que murieron al menos 19 jóvenes.
El ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Nepal, Prithvi Subba Gurung, comunicó a los periodistas la decisión del Ejecutivo de reabrir las redes sociales, según informó el periódico nepalí Annapurna Post.
El veto a las redes sociales, entre ellas las plataformas de Meta Facebook, Instagram y WhatsApp, se había puesto en marcha el pasado jueves en virtud de una nueva directiva de regulación de los contenidos en línea en Nepal. EFE
sp-jgv/igr/gpv