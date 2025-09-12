Nepal nombra a Sushila Karki primera ministra interina tras la dimisión de K.P. Sharma Oli

The Swiss voice in the world since 1935

Katmandú, 12 sep (EFE).- Nepal puso fin este viernes a varios días de incertidumbre política tras la dimisión del ex primer ministro K.P, Sharma Oli, con la designación de la ex presidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como jefa del Gobierno interino, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.

Karki jurará el puesto a las 21.00 hora local (15.15 GMT) en la sede presidencial de Sheetal Niwas, según confirmó a EFE el asesor de prensa del presidente, Kiran Pokharel.

Inmediatamente después está previsto que encabece la primera reunión del nuevo Gabinete, en la que los ministros decidirán recomendar al presidente Ram Chandra Poudel la disolución de la Cámara de Representantes. EFE

