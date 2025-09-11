The Swiss voice in the world since 1935

Nepal recapturó a más de 200 presos de los miles que se fugaron durante las caóticas protestas

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Las autoridades de Nepal habían recapturado este este jueves a más de 200 de los 13.500 reos que se fugaron de las cárceles esta semana, aprovechando el caos de las violentas protestas con saldo de 19 muertos y que llevaron a la renuncia del primer ministro.

Las protestas empezaron el lunes en Katmandú y en otras ciudades, contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción. El primer ministro, KP Sharma Oli, anunció su dimisión el martes, durante una jornada marcada por los disturbios en la que manifestantes quemaron la sede del Parlamento, edificios del gobierno, un centro comercial y un hotel Hilton Hotel. 

El ejército nepalí informó este jueves que ya capturó a 192 de los presos que se fugaron de la prisión de Rajbiraj, en el sureste.

En otra prisión de Ramechhap, al este de Katmandú, se produjeron enfrentamientos y el ejército nepalí «abrió fuego, hiriendo a 12 presos y matando a dos», añadió el ejército. 

Por otro lado las patrullas fronterizas de India afirmaron que detuvieron a decenas de fugitivos que intentaban cruzar la frontera y que los entregaron a las autoridades nepalíes.

«Detuvimos y entregamos a al menos 60 presos que se habían fugado de varias cárceles nepalíes», declaró un funcionario de la patrulla de frontera de India, que habló bajo condición de anonimato. 

pm-bb-pjm/rsc/an/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR