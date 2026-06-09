Nepal restituye al ministro y ex DJ Sudan Gurung tras desestimar acusaciones de corrupción

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Katmandú, 9 jun (EFE).- El ministro del Interior de Nepal, Sudan Gurung, fue restituido este martes en su cargo tras ser absuelto de las acusaciones de corrupción que lo forzaron a dimitir apenas un mes después de haberse formado el nuevo Gobierno impulsado por la ‘Generación Z’ en el país asiático.

Según el comité de investigación del caso, nombrado por el mismo Ejecutivo, no se encontraron irregularidades en las propiedades de tierras del político y ex DJ, las cuales habían empezado a ser investigadas en abril.

Sin embargo, la justicia aún no ha llegado a una conclusión definitiva respecto a las transacciones financieras y las inversiones en acciones de Gurung, al que acusaron de haber realizado operaciones millonarias con varias personas de origen y propósitos poco claros.

El primer ministro y ex rapero Balendra Shah, quien llegó al poder con un programa centrado en acabar la corrupción, había retenido la cartera del Ministerio del Interior tras la renuncia de Gurung, indicando que el ministro podría ser restituido si la investigación lo absolvía.

Fundador de la ONG humanitaria Hami Nepal, Gurung saltó a la fama como líder de las protestas que el septiembre pasado tumbaron al antiguo Gobierno y dejaron más de 70 muertos en el país del Himalaya.

Una vez Shah llegó al poder con una victoria aplastante en las elecciones de marzo, Gurung se convirtió en una de las figuras más visibles del nuevo Gobierno.

El pasado 9 de abril, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Deepak Kumar Sah, fue destituido tras ser acusado de utilizar su cargo para favorecer a su esposa en la Junta de Seguro Médico.

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