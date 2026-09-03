Nepal suma 1.252 muertos por la riada pero solo 95 cuerpos han sido devueltos a familiares

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Katmandú, 3 sep (EFE).- Al menos 1.252 personas han muerto y 4.216 siguen desaparecidas en Nepal tras más de una semana de la devastadora riada, aunque hasta el momento solo 95 cuerpos han podido ser identificados y entregados a sus familias, según los últimos balances oficiales actualizados este jueves.

En el lado nepalí, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) elevó la cifra a 1.252 fallecidos a las 12.00 hora local (06.15 GMT), mientras que el número de desaparecidos se mantuvo en 4.216, entre ellos al menos 583 extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron ayer a EFE fuentes oficiales.

Según este último informe, sólo 95 cuerpos de los más de 1.200 recuperados desde el 26 de agosto han podido ser entregados a sus familias.

Por este motivo hoy la Policía de Nepal solicitó muestras de sangre y perfiles de ADN a los miles de familiares que aún tratan de identificar a sus seres queridos.

En las últimas horas, 48 nuevos cuerpos fueron recuperados en las labores de búsqueda y rescate, aunque fijar una cifra exacta de víctimas mortales resulta cada vez más complejo en una crisis que suma miles de desaparecidos y en la que las autoridades incluyen conteo de restos humanos separados que pueden duplicar víctimas.

Las cifras del Gobierno de la región del Tíbet (China) en el condado de Gyirong se mantienen desde la última actualización de ayer en 21 fallecidos y 541 personas todavía sin localizar, de las cuales 261 son extranjeras.

La riada del pasado 26 de agosto, descrita por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, provocó una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli. EFE

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