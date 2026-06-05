Nervios y emoción en los ensayos del coro que pondrá la banda sonora a vigilia con el papa

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Pepi Cardenete y Clara Antón

Madrid, 5 jun (EFE).- Con nervios y emoción viven los integrantes del Coro Joven y de la orquesta de la JMJ sus ensayos conjuntos en la plaza de Lima de Madrid, un paso decisivo en la preparación de la vigilia que presidirá el papa este sábado en la capital española y que reunirá a miles de peregrinos en torno a la música y la oración.

Tuvieron que grabarse cantando el ‘Aleluya irlandés’ y otra obra de elección libre para poder convertirse en uno de los 140 jóvenes del coro seleccionados «especialmente» para el evento.

Ahora, tras semanas practicando por su cuenta y después de reunirse los sábados de mayo para ensayar todos juntos, el Coro Joven se subió al escenario de la plaza de Lima el jueves -lo volverán a hacer este viernes- rodeado de curiosos junto a alrededor de 75 miembros de la orquesta de la JMJ para los últimos ensayos antes del gran día.

«Estamos muy emocionados por que venga el papa, por poder cantar, pero, sobre todo, esperamos que el Señor pueda tocar muchos corazones a través de esta visita del papa y que su amor pueda inundar toda la ciudad de Madrid y todo nuestro país», contó a EFE la hermana Clara Martínez.

Ella es una de las voces que pondrá la banda sonora al primer acto multitudinario que León XIV protagonizará en su viaje a España.

Y es que el pontífice cerrará el sábado, el mismo día en que aterrizará en el madrileño aeropuerto de Barajas, con una gran vigilia juvenil amenizada por la música de Hakuna o Luispo, y en la que no faltarán temas «clásicos» como ‘Here I Am Lord’, que ya sonó en Madrid en 2011, cuando dos millones de personas se unieron a Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

‘Here I Am Lord’ es una música que le toca especialmente «el corazón» a Borja Quintas, director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ, porque una de las solistas que cantará en la plaza de Lima cantó ya en 2011 y porque «se viene toda esa avalancha de recuerdos».

«Fue tan bonito», recordó Quintas sobre la gran vigilia de hace quince años, al tiempo que ensalzó el trabajo de los 140 jóvenes que cantarán en la vigilia de este 2026.

«Han hecho un trabajo muy serio porque, por un lado, son personas con mucho talento, mucho talento vocal, cantan muy bien, pero sin la experiencia profesional de un ritmo de ensayos, de concentración y de avance. Y poco a poco se han ido implicando de tal manera que, por ejemplo, el ensayo de esta mañana ha sido bellísimo», puso en valor el director de orquesta.

Siente en el ambiente una «combinación de nervios, emoción, energía, belleza y mucha expectación», y destacó que el repertorio elegido para el sábado cubre «diferentes sensibilidades» y que, sobre todo, tiene en cuenta «lo que los jóvenes quieren y les hace ilusión escuchar».

«En lo que a la música se refiere, lo hemos preparado con todo el cariño para que brille, para que haya luz, para que inspire y para que esté al servicio de todo lo que nos va a traer el Santo Padre», aseguró.

‘Alza la mirada’: el himno

La hermana Clara Martínez, que le tiene «mucho cariño» a la canción ‘Majestad’ y ha disfrutado descubriendo ‘Here I Am Lord’, promete que el himno creado para la visita de León XIV a España, ‘Alza la mirada’, «conmueve» cuando lo cantan todos juntos «sabiendo que ha sido preparado para esta ocasión».

La compositora y arreglista Angela Luq ha estado, junto con Pablo Cebrián, haciendo la orquestación y los arreglos de tres temas que se tocarán en Madrid, incluyendo el himno, y definió lo vivido como «una pasada».

Un sentir parecido inunda a Gadea Pintado, otra integrante del Coro Joven.

«El ambiente es genial. Todo el mundo tiene muchísima ilusión y como que nos contagiamos entre todos. Muchas ganas de poder ver al papa, es un momento histórico. Me siento súper afortunada. De hecho, creo que todavía no me lo creo. Creo que hasta que no llegue el día no voy a ser consciente», comentó.

Y su compañero Agustín Rodríguez calificó la experiencia como «un llamado».

«La verdad es que estoy muy, muy agradecido y muy contento de este llamado y de poder participar», celebró. EFE

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