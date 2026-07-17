Nesi, voz en ‘Yo Perreo Sola’ con Bad Bunny, expone «la fuerza femenina» en primer álbum

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Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 17 jul (EFE).- La artista urbana puertorriqueña Nesi, conocida como la voz detrás del coro de ‘Yo Perreo Sola’ junto a Bad Bunny, lanzó este viernes su primera producción, ‘Pretty Bitch’, en la que, según dijo a EFE, resalta «la fuerza femenina» en la sociedad con mujeres «disciplinadas, decididas y fuertes».

Esa «fuerza femenina» a la que se refirió Génesis Ríos, nombre de pila de Nesi, la acogió y plasmó en las nueve canciones del álbum mediante anécdotas e historias que le cuentan sus «nenas», refiriéndose a sus amigas, según explicó.

«Me inspiré en todas ellas para poder hacer este proyecto. En cada canción hablo o narro una historia que me cuenta una amiga», contó Nesi en una entrevista en el estudio de grabación del productor musical Charlee Way en San Juan.

Las historias de sus amigas «hacen» los temas

Nesi admitió que las anécdotas que le contaron sus «nenas» al tiempo en que preparaba el álbum eran necesarias e importantes, pues ella no cuenta con «tanta vivencia» para poder insertarla en sus canciones.

«Ellas», refiriéndose a sus amigas, «hacen el tema y ni se dan cuenta», dijo Nesi sobre el proceso de inspiración y composición de las interpretaciones.

«Son parte de la musa y me gusta mucho. Ellas me inspiran en el estudio. Todo sentimiento es una musa y cada sentimiento es lo que inspira. El fin es que cada canción sea un sentimiento», reflexionó la joven artista.

«También quiero que las mujeres sepan que no está mal decir lo que piensan. Decir tus pensamientos no es ilegal. Puedes decir y hablar lo que te dé la gana. Igual que los hombres pueden decir y deshacer con la boca en las canciones, nosotras también», abundó.

Y, para proyectar esa «fuerza femenina» a la que se refirió Nesi, cuenta en el disco con la colaboración de Baby Rasta, uno de los pioneros del género urbano latino, en el tema ‘La Tienes’.

Igualmente, Nesi incluyó en el álbum el ‘remix’ ‘Un Diablx’ junto a Conep y Denviel, y a Karbeats en el tema ‘Ley 54’.

Nesi quiso demostrar su «versatilidad» musical

En el disco, Nesi se destaca en temas de trap, drill y R&B.

Se trata de «demostrar mi versatilidad, porque en varios temas estoy trapeando» y en otros tres «tiro melodías más altas», anotó.

Muchos conocieron a Nesi en el año 2020 como la voz detrás del histórico coro de ‘Yo Perreo Sola’ junto a su compatriota Bad Bunny, una canción que redefinió la conversación sobre el papel de la mujer dentro del reguetón y se convirtió en uno de los himnos más importantes de toda una generación.

Tras el lanzamiento de sencillos como ‘Cachos’ y ‘Perra Cara’, Nesi presenta ahora un disco que reúne todas las piezas de esa evolución.

Evolución disco tras disco

‘Pretty Bitch’ sale después de que Nesi participara en ‘La Liga Femenina’, el primer disco interpretado solo por artistas mujeres urbanas, entre las que destacaron la española La Mala Rodríguez y la también boricua Ivy Queen.

Para el disco ‘La Liga Femenina’, Nesi grabó el tema ‘Se vale to’, inspirado en la canción de nombre similar del extinto grupo puertorriqueño Calle 13.

Nesi se dio a conocer en la industria musical con vídeos propios improvisando o ‘freestyle’, como se le denomina en el género urbano, al igual que hicieron a mediados del 2010 otros artistas como Miky Woodz, Bryant Myers y Guaynaa.

Durante ese tiempo aparecieron también en el panorama musical urbano intérpretes femeninas que se han destacado en la industria como Karol G, Becky G, Young Miko, Anitta, Farina, Tokisha y María Becerra, entre otras. EFE

jm/mb

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