Nestlé capea en bolsa el shock por la destitución de su consejero delegado

1 minuto

Ginebra, 2 sep (EFE).- Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Zúrich cerraron la jornada con una leve caída del 0,74 % pese al desplome inicial en la apertura del parqué, un día después de que el gigante de la alimentación anunciara el cese fulminante de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa.

Aunque en los primeros minutos de la jornada bursátil las participaciones de la firma de Vevey llegaron a caer por encima del 3 %, el valor de éstas se fue recuperando con el paso de las horas hasta cerrar en 74,93 francos (80 euros).

Nestlé anunció en la noche del lunes el cese de Freixe, en la compañía desde 1986 y que ocupaba el puesto de consejero delegado hacía un año, tras ser objeto de una investigación interna.

La firma de Vevey también anunció el nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación. EFE

