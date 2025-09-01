The Swiss voice in the world since 1935

Nestlé cesa a su consejero delegado por mantener una relación amorosa con una subordinada

Ginebra, 1 sep (EFE).- El gigante suizo de la alimentación Nestlé anunció este lunes el cese inmediato de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras ser objeto de una investigación interna por mantener relaciones sentimentales en secreto con una subordinada directa, en violación con el código de conducta empresarial.

La firma de Vevey anunció esta medida en un comunicado donde también se informó del nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

La decisión de cambiar el consejero delegado «fue necesaria, ya que los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de la compañía», indicó en el comunicado el presidente de la multinacional, Paul Bulcke, quien supervisó junto al consejero independiente Pablo Isla la investigación de Freixe. EFE

abc/psh

