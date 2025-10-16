Nestlé suprimirá 16.000 empleos en el mundo ante la reducción de sus ventas y facturación

Ginebra, 16 oct (EFE).- La multinacional Nestlé anunció este jueves que eliminará 16.000 puestos en todo el mundo en los próximos dos años y que 12.000 de estos serán puestos de responsabilidad, lo que calcula que le permitirá reducir sus costos de base en algo más de 1.000 millones de francos suizos (1.075 millones de euros) en el horizonte 2027.

En paralelo, la compañía dijo que ha registrado una reducción de sus ventas en los primeros nueve meses del año, lo que ha supuesto una caída de su facturación de 1.200 millones de francos suizos (1.290 millones de euros).

Además de los puestos de responsabilidad que se suprimirán, los 4.000 restantes estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministro, según explicó en un comunicado. EFE

