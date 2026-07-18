Netanyahu, a Milei: «Apoyamos a Argentina mañana, ¡buena suerte!»

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Jerusalén, 18 jul (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, deseó suerte al presidente de Argentina, Javier Milei, de cara a la final del Mundial de fútbol que la selección de ese país jugará contra la de España este domingo, según un comunicado e imágenes difundidas por la oficina del mandatario israelí.

«Javier, eres un amigo. Un buen amigo. Te apoyamos a ti y apoyamos a Argentina de muchas formas, mañana incluido. ¡Buena suerte!», dijo Netanyahu en una llamada a Milei, realizada en su oficina de Jerusalén junto al embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish.

El mandatario argentino, al otro lado de la línea, respondió en español: «Es un amigo, le agradezco mucho sus palabras, cuando dijo que hinchaba por Argentina».

Netanyahu se fotografió junto a Wahnish con una camiseta de la Albiceleste y se grabó también dando un pase de cabeza con un balón de la competición hacia el embajador.

Israel cuenta con una importante comunidad argentina, de más de 100.000 personas según cifró el propio embajador Wahnish en marzo de este año. Argentina, por su parte, cuenta con la mayor comunidad judía de América Latina.

Mientras que distintos miembros del Gobierno israelí han mostrado su apoyo a Argentina en el Mundial y parte de su población desea el triunfo de la Albiceleste, el apoyo a la selección de España es habitual en los locales palestinos que transmiten los partidos.

España y Argentina jugarán la final del Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este domingo a las 19.00 GMT.EFE

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(foto)(vídeo)