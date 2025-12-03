Netanyahu, tras incidente en Rafah con 4 soldados heridos: «Responderemos en consecuencia»

1 minuto

Jerusalén, 3 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está reunido con miembros de su gabinete para estudiar la respuesta a los combates que dejaron al menos cuatro soldados israelíes heridos en Gaza, y avanzó que su país «responderá en consecuencia».

Netanyahu convocó de urgencia la reunión tras conocer el incidente con milicianos palestinos, ocurrido en Rafah (sur del enclave), y en el que uno de los soldados quedó gravemente herido.

«Nuestra política es clara: Israel no tolerará ataques contra los soldados israelíes y responderá en consecuencia», advirtió en un comunicado difundido por su oficina. EFE

