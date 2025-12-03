Netanyahu, tras incidente en Rafah con 4 soldados heridos: «Responderemos en consecuencia»

Jerusalén, 3 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está reunido con miembros de su gabinete para estudiar la respuesta a los combates que causaron heridas al menos a cuatro soldados israelíes en Gaza y avanzó que su país «responderá en consecuencia».

Netanyahu convocó de urgencia la reunión tras conocer el incidente con milicianos palestinos, ocurrido en Rafah (sur del enclave) y en el que uno de los soldados quedó gravemente herido, según avanzó el canal 12 israelí.

«Nuestra política es clara: Israel no tolerará ataques contra los soldados israelíes y responderá en consecuencia», advirtió en un comunicado difundido por su oficina.

El mandatario israelí acusó a Hamás de «continuar violando el acuerdo» de alto el fuego al estar llevando a cabo «actos terroristas» contra sus fuerzas.

El incidente, según la versión del Ejército, ocurrió cuando las tropas se encontraron en Rafah, zona bajo total control israelí, «con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina», lo que desencadenó combates.

En el enfrentamiento, un soldado israelí quedó gravemente herido y otros tres, entre ellos un suboficial, sufrieron heridas moderadas.

La situación en Rafah es especialmente delicada puesto que continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -aunque Israel eleva esta cifra a centenares- en túneles, lo que está desencadenando este tipo de incidentes.

Hasta ahora, el Gobierno de Netanyahu ha mantenido que su postura ante estos milicianos atrapados en la ciudad fronteriza con Egipto es la de «capturarlos o eliminarlos» a no ser que se rindan y entreguen sus armas.

Hamas, sin embargo, ha venido advirtiendo de que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la ‘línea amarilla’, el punto al que se han replegado las tropas israelíes. EFE

