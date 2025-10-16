Netanyahu, tras la muerte del jefe militar de los hutíes: «Los alcanzaremos a todos»

Jerusalén, 16 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sacó pecho este jueves de «haber eliminado» al jefe militar de los hutíes, Mohamed al Ghamari, objetivo en varias ocasiones de bombardeos israelíes, tras confirmarlo hoy el grupo proiraní en un comunicado, aunque no especificó detalles o fechas de su muerte.

«Otro jefe de Estado Mayor ha sido eliminado en la línea de comandantes terroristas que buscaban hacernos daño; los alcanzaremos a todos», dijo el mandatario israelí en un comunicado difundido por su Oficina.

Y agregó: «La mano decidida del Estado de Israel alcanzará a todos aquellos que intentaron hacernos daño y se propusieron destruir Israel».

Las palabras del mandatario llegan después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también celebrara en otro comunicado esta muerte y dijera que Al Ghamari «se unió en las profundidades del infierno a sus compañeros del eje del mal eliminados».

El pasado junio, el Ejército israelí confirmó haber atacado a Al Ghamari, pero no precisó si había logrado su objetivo, y solo se limitó a señalar que el bombardeo tuvo lugar mientras las fuerzas israelíes trataban de repeler una nueva oleada ofensiva desde Irán.

Además, a finales agosto, medios locales informaron de que el jefe militar había resultado herido en otro ataque israelí contra miembros del Gobierno hutí en Saná, que se cobró la vida de su primer ministro, Ahmed al Rahawi y de otros ministros.

Sin embargo, una fuente hutí confirmó a EFE este jueves que Al Ghamari murió en otro ataque, sin especificar más detalles.

Los rebeldes hutíes ya anunciaron la semana pasada que se mantendrán «en total alerta y preparación», a pesar de la firma del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguraron que el conflicto con Israel «continúa». EFE

