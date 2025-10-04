The Swiss voice in the world since 1935
Netanyahu: «Estamos a punto de conseguir un gran logro»

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que su Gobierno está a punto de «conseguir un gran logro» y confió en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

«Espero, si Dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sucot (fiesta judía que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre), pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos», dijo Netanyahu en un vídeo difundido por su gabinete en la noche de este sábado.

Se trata de su primera comparecencia desde que Hamás dijera este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para un fin de la ofensiva israelí en Gaza, pero con la condición de negociar algunas partes del mismo. EFE

