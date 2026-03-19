Netanyahu: «Irán ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos»
Tel Aviv, 19 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves en una rueda de prensa para la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que Irán, tras veinte días de campaña militar, «ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos».
«Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar», indicó mientras el Ejército israelí acaba de detectar la llegada de más misiles desde Irán contra el norte de Israel. EFE
