Netanyahu: «La siguiente etapa es el desarme de Hamás no la reconstrucción de Gaza»

1 minuto

Jerusalén, 26 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes ante el pleno de la Knéset (el Parlamento israelí) que, tras la recuperación de los restos del último rehén en Gaza, «la siguiente etapa es el desarme de Hamás» y no la reconstrucción del devastado enclave.

«Estamos al comienzo de la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza. La siguiente etapa no es la reconstrucción, sino el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza», aseveró el líder israelí. EFE

