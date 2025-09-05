Netanyahu: «Ningún vídeo de propaganda maligna nos debilitará»

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 5 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes tras la publicación de nuevas imágenes difundidas por Hamás en el que aparecen los rehenes Guy Gilboa Dalal y Alon Ohel que «ningún vídeo de propaganda maligna nos debilitará para alcanzar sus objetivos».

Netanyahu trasladó este mensaje a los padres de los dos rehenes en una conversación telefónica que mantuvo con ellos tras la publicación del vídeo por parte de Hamás este viernes, cuando se cumplen 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, informó su Oficina en un comunicado.

En el texto, Netanyahu reitera que la ofensiva podría acabar «de inmediato» si Hamás acepta las condiciones establecidas por Israel: la liberación de todos los rehenes, el desarme del grupo palestina y la desmilitarización de la Franja; el control de la seguridad israelí en la Franja y el establecimiento de un «gobierno civil alternativo que no represente una amenaza para Israel».

«Quien realmente desee el regreso de los 48 rehenes, ya sea para su rehabilitación o para un entierro digno, debe enviar de inmediato al equipo negociador a la mesa de negociaciones. Quienes realmente desean el regreso de los rehenes deben impulsar el acuerdo», dijo el Foro de los Rehenes y Familiares Desaparecidos en un comunicado tras las palabras de Netanyahu.

Este viernes se cumplen 700 días desde el inicio de la ofensiva sobre la Franja y no hay atisbo de un acuerdo de alto el fuego a corto plazo.

El Gobierno israelí continúa apostando por la presión militar para recuperar a los rehenes además de que prosigue con sus planes para hacer con el control total de la ciudad de Gaza. EFE

