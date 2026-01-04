Netanyahu: «Nos identificamos con lucha de pueblo iraní, con sus aspiraciones de libertad»

Jerusalén, 4 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó durante la reunión de su gabinete este domingo que Israel se «identifica con la lucha del pueblo iraní» en el marco de las protestas que sacuden al país asiático desde hace una semana, según ha hecho saber su oficina mediante un comunicado oficial.

«Nos identificamos con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones de libertad y justicia. Y es muy posible que estemos en un momento en que el pueblo iraní esté tomando las riendas de su destino», dijo el mandatario, según recoge la nota oficial.

Irán cumplió este sábado una semana de protestas, las más prolongadas desde 2022, iniciadas por el deterioro económico y la inflación, pero convertidas rápidamente en un movimiento con consignas políticas contra la República Islámica.

Ante este escenario, el líder supremo Ali Jameneí apareció ayer públicamente para exigir una respuesta contundente contra quienes calificó de «alborotadores», al tiempo que trató de diferenciar las protestas económicas de los comerciantes de las manifestaciones políticas contra el sistema.

Netanyahu estuvo en Estados Unidos el pasado domingo para mantener un nuevo encuentro con Trump, el quinto del año, para abordar el alto el fuego en la Franja de Gaza y la situación en el resto de la región.

«Por supuesto, también hablamos de Irán. Reiteramos nuestra postura común de enriquecimiento cero, por un lado, y, por otro, la necesidad de retirar los 400 kilogramos de material enriquecido de Irán y monitorear los sitios bajo una supervisión estrecha y real», expresó Netanyahu. EFE

