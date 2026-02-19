Netanyahu: «Si Irán nos ataca, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar»

Jerusalén, 19 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este jueves directamente al régimen de Irán, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca, «se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar».

«Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar», aseveró el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí.

Las palabras del líder israelí se producen después de que en las últimas horas diversos medios estadounidenses señalaran que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría evaluando seriamente posibles ataques contra Irán para los próximos días. EFE

