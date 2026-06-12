Netanyahu: «Trump y yo estamos totalmente de acuerdo» en que Irán no tenga armas nucleares

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Jerusalén, 12 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes en un comunicado que tanto él como el presidente de EEUU, Donald Trump, están de acuerdo en que Irán no tenga armas nucleares, en referencia al enriquecimiento de uranio en la República Islámica, cuando las negociaciones del memorando de entendimiento están cerca de llegar a un acuerdo.

«Mientras sea el primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares», aseguró el mandatario israelí, que afronta elecciones este otoño. «El presidente Trump y yo estamos completamente de acuerdo a este respecto».

Netanyahu aseguró que ha estado durante más de 30 años «al frente» de la lucha internacional contra el programa nuclear iraní y afirmó que dedica su vida a evitar que Irán destruya «el Estado judío».

Al término del comunicado, reiteró: «Mientras sea el primer ministro de Israel, esto no pasará».

El comunicado del líder israelí se produce cuando tanto Trump como medios iraníes auguran la firma inminente de un memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, que prolongaría el alto el fuego de cara a la negociación final de la paz entre ambas naciones.

Según la agencia iraní IRNA, la República Islámica sigue firme en sus líneas rojas. De ese modo, lo firmado ahora por Estados Unidos e Irán no incluiría acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días.

En la noche del jueves, cuando Trump aludió a la inminencia del acuerdo, Netanyahu emitió otro comunicado asegurando su «aprecio» al compromiso del magnate estadounidense para que el acuerdo definitivo una vez concluyan las negociaciones incluya la eliminación del uranio enriquecido de Irán, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles balísticos y el fin del apoyo iraní a sus milicias afines en Oriente Medio.

En el mismo texto, el líder israelí puntualizó que Israel «no es parte» del memorando de entendimiento.

Algunos medios israelíes recogieron hoy que otro de los elementos a negociar en el memorando es el fin de la invasión que Israel mantiene en el sur del Líbano, si bien las autoridades israelíes vienen reiterando en las últimas semanas su intención de permanecer en el país levantino. EFE

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