Netanyahu: Ejército realiza operación a gran escala en Gaza para encontrar último cuerpo

Jerusalén, 25 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que el Ejército está llevando a cabo una operación a gran escala en el norte de la Franja de Gaza para localizar el cuerpo del rehén israelí, Ran Gvili -el último que queda en el enclave palestino-, según recoge un comunicado difundido por su Oficina.

«Desde el fin de semana, los efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han estado llevando a cabo una operación a gran escala para localizar al difunto secuestrado Ran Gvili», recoge el comunicado.

La operación, según detalla la nota, está teniendo lugar en un cementerio en el norte de la Franja de Gaza, donde las tropas realizando «extensas operaciones de escaneo, mientras se agota toda la información de inteligencia disponible».

«Este esfuerzo continuará mientras sea necesario», subraya en la nota el líder israelí.

Hamás, por su parte, este domingo insistió en un comunicado en que han proporcionado a los mediadores -Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos- toda la información que está «en su poder» sobre la ubicación de los restos del rehén Ran Gvili.

«Lo que confirma la veracidad de nuestra declaración es que el enemigo está realizando operaciones de búsqueda en un lugar específico, basándose en la información precisa proporcionada por las brigadas Al Qasam a los mediadores», indica Hamás en su nota.

Junto a la liberación de los 20 rehenes vivos de Gaza, que se produjo con la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, la devolución de los 28 muertos es uno de los compromisos que Hamás tiene que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

Y lo cierto es que desde su entrada en vigor el 10 de octubre, los islamistas llevan entregando los restos de estos cautivos en un goteo, debido, según han venido señalando, a los problemas que han enfrentado para poder hallarlos entre toneladas de escombros causados por los bombardeos israelíes.

El cuerpo del policía israelí Ran Gvili -secuestrado durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023- es el último que queda en el enclave palestino.

Sus familiares han pedido este domingo al Gobierno israelí que no abra el paso de Rafah (sur de Gaza), previsto para los próximos días después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la segunda fase del acuerdo del alto el fuego, hasta que sus restos regresen a territorio israelí. EFE

