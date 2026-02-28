The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu: El ataque eliminará «la amenaza existencial» que supone el régimen iraní

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EE.UU. lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de «eliminar la amenaza existencial que representa» el régimen iraní.

«Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico», dice en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. EFE

