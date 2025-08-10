Netanyahu: la ofensiva en Gaza ha durado «demasiado» por las pausas para liberar a rehenes

Jerusalén, 10 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en una conferencia ante la prensa local en su oficina en Jerusalén que la ofensiva contra Gaza «ha durado demasiado» por las pausas para liberar a los rehenes, en referencia a los acuerdos de alto el fuego en el enclave

«Queremos liberar a la mayoría de rehenes y derrotar a Hamás para terminar con ella definitivamente», aseguró el mandatario en la rueda de prensa y recogió el diario israelí Haaretz. «La guerra ha durado demasiado también porque la hemos parado por el bien de liberar a los rehenes», añadió.

Unos 140 rehenes han salido de Gaza gracias a las negociaciones del alto el fuego, mientras que ocho han sido liberados vivos en operaciones militares y más de una decena han muerto durante su cautiverio, algunos de ellos por ataques del ejército israelí.

En este sentido, el mandatario acusó a los islamistas de mantener «demandas imposibles» en las últimas negociaciones de un alto el fuego: la retirada completa de Israel de Gaza, incluyendo el corredor de Filadelfia (la divisoria entre la Franja y Egipto), que se libere a presos palestinos o garantías internacionales de que el ejército israelí no reanudará su ofensiva una vez se alcanzara una tregua.

«Estos son términos de rendición que ningún Gobierno responsable aceptaría, y ciertamente yo no los aceptaré», sentenció el mandatario en declaraciones recogidas por The Times of Israel.

Así, Netanyahu defendió su intención de extender su ofensiva a toda Gaza (incluidas las áreas donde podría haber rehenes cautivos) asegurando que Hamás les había «engañado» y ahora considera que la única forma de rescatar a los secuestrados es destruyendo al grupo islamista.

Ya en una rueda de prensa previa con medios internacionales, Netanyahu reivindicó la extensión de su ofensiva hacia la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en las costas del centro y sur de Gaza asegurando que son «los últimos bastiones de Hamás».

En el encuentro con los medios nacionales profundizó esta decisión asegurando que su gabinete llegó a considerar rodear estas áreas y llevar a cabo incursiones puntuales para acabar con los islamistas: «Una abrumadora mayoría de los miembros del gabinete concluimos que, con este método, ni lograríamos la victoria ni el retorno de nuestros rehenes».

Por ello, Netanyahu reiteró este domingo su intención de que el Ejército avance en ambas posiciones (aunque sólo especificó su intención de desplazar por ahora a los refugiados en la capital), desplazando a la población a unas «zonas seguras».

Ya a principios de julio, cuando el ministro de Defensa anunció este plan de desplazamiento, la ONU advirtió de que estas áreas pueden convertirse de facto en «campos de concentración masivos».EFE

