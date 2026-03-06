Netanyahu: Tenemos determinación, iniciativa y astucia que el enemigo aún descubrirá

Jerusalén, 6 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que Israel tiene «determinación», «iniciativa» y «astucia» en sus operaciones militares, y añadió que «el enemigo aún descubrirá más».

«En el ataque, se necesitan tres cosas: en primer lugar, determinación; en segundo lugar, iniciativa, y en tercer lugar, astucia», dijo en una visita a la ciudad del sur de Israel de Bersheeba, según un comunicado distribuido por su oficina.

«La tenemos en abundancia, como el enemigo ya ha descubierto. Y les digo, ciudadanos de Israel, que descubrirá aún más. Estamos en camino de completar todas nuestras misiones», añadió acto seguido. EFE

